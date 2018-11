Durch Wälder toben, im Wasser planschen und auch mal mit Hütchen und Sonnenbrille posieren - stolze Herrchen und Frauchen teilen unzählige Bilder ihrer Schützlinge auf Instagram. Mittlerweile freuen sich aber nicht nur Freunde und Familienmitglieder über neue Fotos von "Mausi" und "Bello". Viele Haustiere sind extrem erfolgreich in dem sozialen Netzwerk unterwegs und sind heute richtige Social-Media-Stars mit tausenden Fans auf Instagram.

Die tierischen Influencer - sogenannte "Petfluencer" - machen Werbung, zeigen ihren Alltag zwischen Körbchen, Fellpflege und Bildern mit eher für Menschen gedachten Accessoires wie Mützen oder Schals.

In der Fotostrecke stellen wir die erfolgreichsten Petfluencer Deutschlands vor und werfen einen Blick in die Bremer Szene der tierischen Influencer. Auch in der Hansestadt und Region sind nämlich medienaffine Haustiere unterwegs.