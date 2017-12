Es gibt viele gute Ideen, die die Stadt Bremen bereichern sollen. Doch nicht immer ist gut gemeint auch gut gemacht. Schon gar nicht, wenn öffentliche Gelder verschwendet werden. Ob

Ein besonderes Reizwort in Bremen ist "Tunnel": Gleich mehrere Projekte dieser Art sind in der Hansestadt alles andere als glatt gelaufen. Und was hat das Segelschulschiff "Gorch Fock" in dieser Liste zu suchen?

Sehen Sie selbst.