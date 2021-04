1 / 110 Foto: Karsten Klama



Das Weserstadion von oben.

Das Weserstadion am linken Rand. In der Mitte sind Kleingärten auf der Weser-Insel zu sehen. Am rechten Rand sieht man auch noch das Café Sand.

Das Wasserstraßenkreuz Minden.

An dem Wasserstraßenkreuz wird der Mittellandkanal seit 1915 über die 13 Meter tiefergelegene Weser geführt.

Direkt neben dem Wasserstraßenkreuz liegt ein Sportbootanleger.

Ganz links fließt die Weser entlang. Etwas weiter rechts sieht man den Axelsee bei Beverungen.

Der Hafen von Minden.

In Minden gibt es auch eine Schleuse.

Der Zusammenfluss von Werra und Fulda in Hannoversch Münden.

Die Schachtschleuse wurde bereits 1914 nach drei Jahren Bauzeit fertig gestellt.

Heuballernte neben der Weser.

Buchholz ist ein Ortsteil Petershagens im Kreis Minden-Lübbecke.

Minden aus der Luft.

Nochmal der Axelsee bei Beverungen. Am Horizont ist das Weserbergland zu erahnen.

Noch einmal Minden von oben. Rechts ist ein Sportplatz zu sehen.

Die andere Weserseite Mindens.

Ein Schlepperverband in der Nähe von Minden.

Die Weserfähre in Schweringen ist eine Hochseilfähre, die mit einem Elektromotor (Netzanschluss) angetrieben wird. Früher nutzten sie hauptsächlich Schweringer Bauern mit Agrarflächen östlich des Flusses.

Der Schleusenkanal und das Kraftwerk Heyden bei Petershagen. Das Kraftwerk ist ein deutsches Steinkohlekraftwerk. Es liegt in Lahde bei Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke und ist das leistungsstärkste Steinkohlekraftwerk mit nur einem Block in Europa.

Das Kraftwerk in einer Großaufnahme.

Petershagen.

Der Yachthafen Dreiländereck in Lauenförde.

Die Weserschleife bei Gernheim und Windheim.

Das Sand- und Kieswerk bei Stolzenau.

Das Sand- und Kieswerk bei Stolzenau.

Eine Insel in der Häverner Marsch bei Petershagen.

Ein Schlauchboot-Suchbild.

Die Häverner Marsch bei Petershagen.

Stolzenau.

Lauenförde.

Die Seenlandschaft zwischen Stolzenau und Hahnenberg.

Ein Kanal bei Stolzenau.

Ein Bild vom Sandabbau bei Stolzenau.

Landwirte decken in Nienburg bei der Bruno Fehse u. Sohn GmbH ihren Bedarf an Mischfutter, Mischdünger, Flüssigdünger, Pflanzenschutzmitteln und Saaten. Dahinter die Glasrecycling Leeseringen GmbH. 25 Mitarbeiter bereiten hier jährlich 150.000 Tonnen Altglas auf.

Die Wellier Schleife an der Staustufe Landesbergen.

Die Wellier Schleife an der Staustufe Landesbergen in der Großaufnahme.

Lauenförde.

Die Glashütte der Ardagh Group GmbH an der B6 in Nienburg. Die 1891 gegründete Glashütte beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und fertigt an zehn Produktionslinien täglich rund 3,3 Millionen Glasbehälter für die Getränke- und Lebensmittelindustrie. In Nienburg befindet sich auch die Europa-Zentrale von Ardagh Glass.

Nienburg.

Nienburg.

Drakenburg.

Der Weserbogen bei Meinbrexen.

Hoya.

Eine Baumformation bei Eystrup.

Die Schleusenanlage Dörverden liegt an der Mittelweser im Schleusenkanal. Die neue Schleuse hat eine Nutzlänge von 139 Metern, eine Fallhöhe von 4,60 Metern beim Normalstau in Ober- und Unterwasser und eine Kammerbreite von 12,50 Metern.

Dörverden.

Zusammenfluss der Weser und eines Schleusenkanals bei Drakenburg.

Wassersport bei Dörverden.

Der Verdener Dom.

Die Allerbrücke bei Verden.

Schleuse Drakenburg.

Das Hartje Fahrradwerk in Hoya.

Die Weserlandschaft zwischen Bücken und Eystrup.

Das Rittergut Meinbrexen.

Das Weserwehr bei Dörverden.

Ein Schleusenkanal bei Langwedel.

Das Wehr bei Langwedel an der sogenannten Weserstraße (K9).

Strohernte bei Achim.

Achim.

Der Wieltsee bei Dreye.

Ein Fischer in der Nähe von Achim.

Die Eisenbahnbrücke Dreye ist 185 m lang. Am 15. Mai 1873 ging sie mit der Teilstrecke Osnabrück–Hemelingen in Betrieb.

Die Autobahn-Brücke der A1 in Hemelingen.

Die Achimer Mühle mit restauriertem Mühlenkopf.

Die neue Eisenbahnbrücke über die Aller bei Verden.

Die Wehrden mit Schlosspark.

Auf dem Campingplatz Fährhaus hat man einen unverbauten Blick auf die Kurven der Weser und auf Achim-Bierden auf der anderen Seite.

Zwei Sportboote bei Achim.

Der sogenannte "Bacardi Beach" an der Weser bei Achim.

Angekommen in Bremen: das Kraftwerk in Hastedt, das Weserwehr und der Hemelinger Hafen.

Der Hemelinger Hafen.

Das Weserwehr in Bremen-Hastedt.

Das Kraftwerk Hastedt.

Der Werdersee mit dem Parzellengebiet rechts und der Bremer Neustadt links.

Die Bremer Altstadt mit der Wilhelm-Kaisen-Brücke und dem St.Petri Dom. Im Vordergrund die "Umgedrehte Kommode" – ein ehemaliges Wasserwerk.

Die Neustadt mit dem Leibnitzplatz, der Hochschule Bremen und der Wilhelm-Kaisen-Brücke.

Die Becks-Brauerei und im Hintergrund die Stephani-Kirche.

Der Hohentorshafen und die Stephani-Brücke.

Die alte Eisenbahnbrücke über die Weser bei Fürstenberg. Sie gehörte zur Bahnlinie Holzminden-Scherfede.

Der Neustädter Hafen.

Das Café Sand.

Die Altstadt mit Contrescarpe, St. Petri Dom und der Wallmühle.

Das Theater am Goetheplatz und rechts die Bremer Kunsthalle.

Die Bremer Innenstadt mit dem St.-Petri-Dom.

Die Bremer Innenstadt mit dem St.-Petri-Dom.

Die Altstadt mit der Bürgermeister-Smidt-Brücke und die Wallmühle.

Das "Tor zur Überseestadt" mit dem Wesertower und der Eisenbahnbrücke.

Die Überseestadt mit dem Europahafen und den verschiedenen Speichern.

Der Großmarkt und der Landmark Tower.

Das Heizkraftwerk Hafen produziert durch Kraft-Wärme-Kopplung in zwei Blöcken sowohl Strom für die Stadt als auch Fernwärme für den Bremer Westen. Zusammen verfügen beide Blöcke über etwa 450 Megawatt elektrische und 60 Megawatt thermische Energieleistung. Der Schornstein von Kraftwerkblock 6 ist 250 Meter hoch und damit das höchste Gebäude in Bremen. Er überragt sogar den Fernsehturm in Bremen-Walle, der es auf 236 Meter bringt.

Das Stahlwerk Bremen in Gröpelingen.

Industriehafen mit Containerdepot von Addicks & Kreye.

Vegesack und Grohn. Links Lemwerder mit der Werft Abeking und Rasmussen. Rechts der Yachthafen Grohn an der Lesum.

Die Weser-Fähre zwischen Bremen-Vegesack und der Abeking und Rasmussen-Werft in Lemwerder.

Die Lürssen-Werft in Bremen-Vegesack.

Der U-Boot-Bunker Valentin im Bremer Ortsteil Rekum.

Die Ochtum mündet in die Weser. Rechts der Hasenbürener Deich.

Das Huntesperrwerk bei Elsfleth an der Mündung der Hunte in die Weser dient bei Sturmfluten dem Hochwasserschutz der Städte Oldenburg und Elsfleth.

Das Huntesperrwerk.

Harriersand.

Das Kernkraftwerk Unterweser.

Der Wesertunnel verbindet seit 2004 die niedersächsischen Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven. Er ist 1,6 Kilometer lang, und seine tiefste Stelle liegt 40 Meter unter Normalnull. Nördlich von Bremen ist er die einzige feste Querung der Weser.

Nordenham und das Butjadinger Land. Am Horizont taucht Wilhelmshaven auf.

Alter Hafen in Bremerhaven mit Einkaufszentrum Mediterraneo, Klimahaus und Sail City Hochhaus. Davor sind die Hochhäuser des Columbus-Centers zu sehen. Rechts oben der Zoo am Meer und der neue Hafen.

Autoterminal und Containerterminal in Bremerhaven.

Containerterminal.

Priele im Watt vor der Sandbank Hohe Weg.

Der 36 Meter hohe Leuchtturm Hohe Weg ist das älteste feste Leuchtfeuer und eine der wichtigsten Navigationshilfen am westlichen Fahrwasserrand der Außenweser.