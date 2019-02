Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Beeinträchtigungen im Straßenverkehr Diese Baustellen gibt es 2019 in Bremen

In diesem Jahr stehen viele Baustellen in Bremen und umzu an. Zu größeren Baustellen kommt es unter anderem am Osterfeuerberg, der Findorffstraße, dem Breitenweg und der Waller Heerstraße. Auch auf Bundesstraßen und Autobahnen sind Arbeiten geplant. Für sechs Monate wird es für Autofahrer zwischen Verden und Achim auf der A27 eng, auch auf der A1 wird es zwischen Bremen und Hamburg durch zwei Baustellen zu Beeinträchtigungen kommen.