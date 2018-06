1 / 20 Foto: Christina Kuhaupt



"Da fällt mir auch sofort die Bäckerei Effenberger im Steintor ein", schreibt Sandra Kruse bei Facebook. Gebacken werde dort sogar hinter dem Verkaufsraum und das Mehl noch dazu selbst gemahlen. "Also noch mehr selbst gemacht geht doch schon gar nicht mehr", sagt sie. Zu finden ist die Bäckerei Effenberger Vor dem Steintor 42 im Bremer Viertel.

1 / 20 Foto: Cora Sundmacher



In der Backstube Vegesack wird der Brotteig noch von Hand geknetet.

1 / 20 Foto: Cora Sundmacher



Dort sei "alles frisch und super lecker", schreibt Steve Trueson bei Facebook. Die Backstube gibt auf ihrer Website an, dass ihre Produkte zu 100 Prozent bio seien und mit vielen Zutaten aus der Region hergestellt werden. Die Produkte werden im eigenen Geschäft an der Lindenstraße 45-49 in Bremen-Vegesack vertrieben, sowie in über 100 Bio- und Naturkostgeschäften in Norddeutschland.

1 / 20 Foto: Andreas Schack



Facebook-Nutzerin Kim Pache empfiehlt die Bäckerei Orlamünde aus Schwarme. "Natur-Pur-Bäckerei, regional und lecker", ist ihre Meinung zu der Traditionsbäckerei. Das Geschäft befindet sich in der Eichenstraße 32 in Schwarme.

1 / 20 Foto: Mojen



Die Bäckerei Thräm führt in Bremen vier Filialen: In der St.-Jürgen Straße 161 sowie Vor dem Steintor 125-127 in Bremen-Mitte, in der Schwachhauser Heerstraße 142 in Bremen-Riensberg und in der Otto-Brenner-Allee 24 in Bremen-Osterholz.

1 / 20 Foto: Walter Gerbracht



Bäckermeister Frank Thräm und Ruth Andexer gründeten die Bäckerei im Jahr 1989.

1 / 20 Foto: Bäckerei Schilling



Die Bäckerei Schilling, zu finden in der Koppelstraße 36, backt seit 40 Jahren selbst. Der Familienbetrieb wird von seinen Kunden besonders für seinen Butterkuchen und seine Kekse geschätzt.

1 / 20 Foto: Christian Kosak



Jörn Beckmann zeigt sein „Schiffsbrot“ aus Roggenvollkorn mit Dattelstückchen, Haselnuss oder Sonnenblumenkernen, ein Renner in „Beckmann‘s Bäckerland“.

1 / 20 Foto: Christian Kosak



Die Backstube von Beckmann‘s Bäckerland bedient die beiden Fachgeschäfte in der Reeder-Bischoff-Straße 24 in Bremen-Vegesack und in der Lerchenstraße 36 in Aumund, sowie die drei Cafés: An der B6 Nummer 12 in Ritterhude, in der Farger Straße 113A in Bremen-Farge sowie Zum Marktplatz 2 in Schwanewede.

1 / 20 Foto: Sebastian Behrens



Die Bäckerei Markwort in der Kornstraße 121 in der Bremer Neustadt wird von den Kunden hoch gelobt. Meike Singer schreibt auf Facebook: „Das ist die beste Bäckerei mit einem wirklich guten Angebot an Broten und Brötchen. Man schmeckt den Unterschied zwischen Industrie und Handwerk! Super“

1 / 20 Foto: Sebastian Behrens



Die Bäckerei Trage beliefert unter anderem Hotels und Krankenhäuser mit ihren Brötchen, Baguettes und ihrem Butterkuchen. Facebook-User Marcus Grosser lobt: "Top Qualität und die besten Verkäuferinnen."

1 / 20 Foto: Sebastian Behrens



Die Bäckerei Trage hat Filialen im Buntentorsteinweg 60, der Gottfried-Menken-Straße 16 in der Bremer Neustadt und in der Hamburger Straße 144 in der östlichen Vorstadt.

1 / 20 Foto: Roland Scheitz



Bäckerei Schroeder in der Fiegenstraße ist Almut Stanleys Lieblingsbäcker. "Alles frisch, alles gesund. Nicht umsonst kommen Kunden von weit her und auch die obere Gastronomie kauft dort", schreibt sie auf Facebook. Zu finden ist die Bäckerei in der Fiegenstraße 50 in Bremen-Walle.

1 / 20 Foto: Andreas Holling



Die Bäckerei Ruchel befindet sich am Brahmkamp 54 in Horn.

1 / 20 Foto: Frank Thomas Koch



Facebook Nutzer Ralf Buchenau empfiehlt "Ruchels 42er", die Marathonbrötchen. Catharina Schwarze und Nina Corinna erinnern sich, dass sie bei Ruchels als Kind hinten in der Backstube jede Weihnachten Plätzchen gebacken, Ralf Buchenau, dass er gemeinsam mit Steffen Schiemann dort auf dem Nachhauseweg von der Grundschule Kuchenreste bekommen hat.

1 / 20 Foto: Leona Ohsiek



"Schmieder in der Neustadt haben das allerbeste Kaffeebrot", schreibt Franziska Mladenović auf Facebook. Die Theaterplätzchen, zwei Mürbteigkekse mit Marmelade und Schokoüberzug, liebt die vierjährige Tochter einer unserer Redakteurinnen. Aber auch die Milchbrötchen und die Krossen sind bei ihr der Hit. Schmieder bietet seine Backwaren in der Friedrich-Ebert-Straße 153 in der Bremer Neustadt an.

1 / 20 Foto: FR



Die Bäckerei Mehdi's in der Oberurseler Straße 1 in Arbergen verkauft besonders viele Fladenbrote sowie krosse- und süße Brötchen. Ilona Vierke schreibt bei Facebook: "Alles noch Handarbeit und 1a Ware! Alles super lecker!"

1 / 20 Foto: Bianca Kläner



Die Bäckerei Lüllmann befindet sich auf dem Arsterdamm 83A in Bremen-Kattenturm.