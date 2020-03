Foto: Frank Thomas Koch





Kim Jana Willner (Ordnungsdienst)

Unser Arbeitstag beginnt immer in der Dienststelle. Dort wird die Einsatzlage besprochen. Bei der Arbeitsaufteilung ist das Coronavirus dann allgegenwärtig. Einige übernehmen die Quarantäne-Kontrolle, bei der überprüft wird, ob die infizierten Menschen zu Hause sind. Andere müssen die Allgemeinverfügung durchsetzen. Aber der Fokus liegt auch auf dem normalen Tagesgeschäft. Wir sind immer zu zweit oder zu dritt unterwegs, ich werde meistens in Bremen-Mitte eingesetzt. Es ist sehr ungewohnt, wie wenig in der Innenstadt los ist. Bei dem schönen Wetter wären die Menschen sonst in Massen draußen. Jetzt wirkt jeder Tag so, als wäre es Sonntag.

Wenn wir Kontakt zu anderen Menschen haben, halten wir, schon durch unseren Beruf bedingt, einen gewissen Sicherheitsabstand. Dadurch gibt es kaum direkten Kontakt. Das dient auch dem Eigenschutz. Wir tragen deshalb keine Masken oder Einweghandschuhe, das würde die Leute nur verängstigen. Falls wir aber in eine Situation kommen, in der wir die Ausrüstung brauchen, liegt sie im Dienstfahrzeug bereit. Falls es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, ist der erste Gedanke aber ohnehin nicht: "Der könnte jetzt Corona haben." Das wäre in unserem Job fehl am Platz.