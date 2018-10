Foto: fr





Im Lokal Alex können Gäste sich von neun bis 12 Uhr ein Frühstück vom Buffet schmecken lassen. Im Lokal am Domshof ist das bereits ab acht Uhr möglich. Die Getränke sind im Preis nicht enthalten und müssen extra bezahlt werden. An Sonn- und Feiertagen bietet das Alex zudem von neun bis 14.30 Uhr einen Brunch an, bei dem neben der Frühstücksauswahl auch warme Speisen zum Buffet gehören. Die Angebote gibt es an allen drei Alex-Standorten in Bremen.

Alex am Domshof 16, 28195 Bremen; am Hanseatenhof 1, 28195 Bremen und an der AG-Weser-Straße 3, 28237 Bremen.