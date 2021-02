Foto: Karsten Klama





L'uomo

Das L'uomo an der Knochenhauerstraße zog spezielle Kunden an. Inhaber Jürgen Lau bot dort Kleidung edler Designer wie Versace, Dolce & Gabbana oder Philipp Plein an. Im August 2020 schloss der Inhaber die Boutique in der Knochenhauerstraße nach 41 Jahren. Eine angekündigte Mieterhöhung und der Umbruch in der Bremer City haben Jürgen Lau zu diesesm Schritt bewogen.