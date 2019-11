Foto: jw





In der zweiten Jahreshälfte sind die Feiertage traditionell rar gesät – in diesem Jahr sogar ganz besonders. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und der neue Reformationstag am 31. Oktober fallen nämlich jeweils auf einen Samstag. Wer dennoch raus aus Bremen will, ohne Urlaubstage zu nutzen, kann einen Tagestrip unternehmen. Der Silbersee in Stuhr liegt beispielsweise nur eine halbe Autostunde entfernt.