Luke Mockridge, 14. & 15. Juni 2019, ÖVB-Arena

Luke Mockridge ist derzeit der unbestrittene Stern am deutschen Comedy-Himmel und begeistert vor allem auch eine ganze Schar jüngerer Fans. In Bremen präsentiert er im Juni an zwei Tagen sein drittes Programm "Welcome to Luckyland". Der erste Termin ist bereits ausverkauft.