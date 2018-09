Foto: Kunsthalle Bremen





Cindy Sherman, "Untitled #199", 1989:

Richtig, die meisten Sherman-Exponate befinden sich nicht in der Kunsthalle, sondern ein paar Meter weiter in der Weserburg. Auch richtig ist, dass Sherman Fotografin ist. Diese 80 x 62 Zentimeter große Fotografie, die Sherman als Edelfrau von anno dazumal zeigt, mutet an wie eine Ölstudie aus dem 19. Jahrhundert.

Die 1954 in New Jersey, USA, geborene Cindy Sherman beschäftigt sich in ihren Fotografien unter anderem mit Fragen der Identität und Rollenbildern.