Foto: Christian Platz





Den Krieg überstand der Jüngling unbeschadet in einem Tiefbunker. Erst 1955 wurde er wieder aufgestellt, nun an seinem heutigen Standort in den Wallanlagen. Inzwischen fehlt ein einst so wichtiges Detail: der Lorbeerzweig, den er als Symbol des trotz seines Todes errungenen Sieges in der linken Hand hielt.

Angeblich wurde er entfernt, weil befürchtet wurde, dass er gestohlen wird. Andere Quellen vermuten, dass die Statue als Kunstwerk betrachtet werden sollte und nicht, wie es ihre Entstehungsgeschichte nahelegen könnte, als Nazidenkmal.

Der Sterbende Jüngling bildet heute mit dem Mahnmal-Lidice ein Denkmalensemble, das an die Vernichtung des tschechischen Dorfes Lidice und seiner Bewohner erinnert.