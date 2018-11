Dem Mythos nach schaut der Roland zum Dom, um dem Bischof zu verdeutlichen, dass die Bürger auf dem Marktplatz das Sagen haben. Tatsächlich schaut der Roland aber in Richtung Ostertor und begrüßt so mit seinem Blick die Händler, die einst von dort aus in die Innenstadt kamen.

Zu den Füßen des Rolands findet man den "Bremer Krüppel“. Der Sage der Gräfin Emma von Lesum nach, haben die Bremer einem Beinlosen einiges zu verdanken. Gräfin Emma wollte den Bürgern von Bremen im Jahr 1032 nämlich eine Bürgerweide schenken, die so groß sein sollte, wie ein Mann in einer Stunde umrunden könne.

Wäre es nach Napoleon Bonaparte gegangen, dann stünde der Roland heute im Louvre. Der französische Kaiser hatte vor, sämtliche Kulturgüter der besetzten Gebiete nach Paris zu bringen. Natürlich durfte so ein schönes Stück mit einer großartigen Geschichte wie unser Roland in seiner Sammlung nicht fehlen.

Der Roland hat vieles mitgemacht, auch das sogenannte Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg hat er überstanden. Aber ausgerechnet an seinem 534. Geburtstag im Jahr 1938 hatten ihm die Nationalsozialisten eine Bleikassette mit Nazipropaganda in den Körper gelegt.

Der Freimarkt war vor allem im Mittelalter eines der wichtigsten Ereignisse in Bremen. 1035 verlieh Kaiser Konrad II. Bremen die Marktgerechtigkeit und somit das Recht einen freien Markt abzuhalten, auf welchem Bauern, Handwerker und Händler ohne besondere Auflagen ihre Waren anbieten konnten. Der Markt hat so auch zu einem großen Teil zum Wohlstand der Stadt beigetragen.

Im Jahr 2004 erhielt der ehemalige Bürgermeister Bremens, Henning Scherf, den "Orden wider den tierischen Enrst“. Der Aachener Karnevalsverein verleiht den Orden seit 1950 jährlich für Humor und Menschlichkeit. „Ritter Riesig“, so die Bezeichnung für den über zwei Meter großen Scherf, wurde dafür ausgezeichnet, dass er das SPD-Bundesland Bremen mit seiner „offenen, herzlichen Art" in einer politisch schweren Zeit hielt.

Aktuell ist es möglich, mit dem Euro in 19 Ländern der Europäischen Union zu bezahlen. Es ist also anzunehmen, dass auch Franzosen, Italiener, Spanier oder auch Malteser und Slowenen mit dem Bremer Roland bezahlt und ihn dabei genauer betrachtet haben.

Den Weg in weite Teile Europas fand der Roland mit der Prägung der Zwei-Euro-Münze mit dem Motiv-Ensemble aus Rathaus und Roland. Am 29. Januar 2010 haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Bremer Bürgermeister – zu diesem Zeitpunkt auch Bundesratspräsident - Jens Böhrnsen die neue Prägung im Bundeskanzleramt vorgestellt.

