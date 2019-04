Foto: Airbeat One/Anna Mohn





10. bis 14. Juli: Airbeat One

Das Airbeat One liegt im Trend: 2018 feierten 55.000 Elektro-Fans auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe nahe Ludwigslust. Weniger werden es auch 2019 kaum sein, denn in der mecklenburgischen Kleinstadt versammelt sich das Who is Who aller Elektrorichtungen. Afrojack, Armin van Buuren oder Alan Walker sind einige der großen Namen, die dabei sind.