1 / 26 Foto: Frank Thomas Koch



Bremer Häuser, aber auch großbürgerliche Villen wie hier am Osterdeich, prägen das Stadtbild Bremens. Sie entstanden im 19. und frühen 20. Jahrhundert in den Baustilen des Klassizismus, des Historismus – insbesondere der Neorenaissance – , des Jugendstils, des Reformstils und des Expressionismus. Die Bremer Häuser bilden in Deutschland eine Besonderheit: Eine derartige Häufung von privaten Reihenhäusern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts kommt sonst nicht vor, andere Beispiele findet man hingegen in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Nordfrankreich.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Wie hier zu sehen, dienen Verzierungen oft dem Schmuck von Fenstern und Eingängen. Ein Frauenkopf ist hier in einem barockisierenden gesprengten Volutengiebel in einer Fenstereinfassung am Ostertorsteinweg zu sehen, unterfangen von Rocaillen.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Über diesem Eingang ist ein Kopf in einem Dreiecksgiebelfeld einer Fenstereinfassung eingelassen. Diese Giebelform gibt es in der Architektur bereits seit der Antike. Zusammen mit den seitlichen Rahmungen des Fensters in Form von Pilastern bildet der Giebel eine Ädikula (kleines Haus). Gesehen im Viertel.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Hier ist ein Schlussstein in einem Fenstersturz als groteske Maske zu sehen. Er ist von zwei Drachen eingefasst. Der Kopf wirkt bedrohlich und hat einen das Böse abwehrenden Charakter. Obwohl er in der Tradition der Renaissance steht, ist er in seiner Formsprache vom Jugendstil beeinflusst. Gesehen im Ostertorsteinweg.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Eine solche kreisrunde Einrahmung wird als "Tondo" bezeichnet. Das Wort leitet sich vom italienischen rotondo ab, was übersetzt "rund" bedeutet. Im Rahmen ist eine Frauengestalt zu sehen. Es handelt sich um eine Darstellung der Siegesgötting Victoria mit Lorbeerkranz, Palmenwedel und Füllhorn. Die Darstellung ist wohl eine Anspielung auf den Sieg im deutsch-französischen Krieg 1870/71. Die unterschiedliche Farbgebung ist wohl auf die Uneinigkeit der Nachbarn zurückzuführen und so eigentlich nicht üblich. Gesehen im Viertel.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Zu sehen sind hier zwei Karyatiden. Eine Karyatide ist eine weibliche Figur, die als schmückender Ersatz für Säulen oder Pfeiler dient. Gesehen am Osterdeich.

1 / 26 Foto: Laurent Gillieron/ dpa



Die wohl bekanntesten Karyatiden stehen auf der Akropolis in Athen und schmücken das Erechtheion. Eine alleinstehende Frauenskulptur, die nicht als Säule dient, wird übrigens Kore genannt. Das Wort Kore stammt aus dem attischen und bezeichnet ein junges Mädchen.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Diese Karyatiden rahmen nicht nur die Fenster ein, sie trennen auch die angrenzenden Reihenhäuser optisch voneinander. Gesehen im Viertel.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Hier erfüllen die Karyatiden eine ganz praktische Aufgabe: Für einen Balkonvorbau dienen sie als Stütze zum oberen Stockwerk. In dieser Funktion ähneln sie ganz besonders deutlich dem Vorbild des Erechtheion auf der Akropolis in Athen. Gesehen am Dobben.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Zu sehen sind hier zwei "Harpyien", welche aus der griechischen Mythologie stammen. Sie verkörpern die Sturmwinde und sind die Töchter der Meerestitanen Thaumas und Okeanide Elektra. Hier dienen sie als tragende Stützen, sogenannte Konsolen, eines Erkervorbaus. Gesehen im Ostertorsteinweg.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Im Original sind die Verzierungen nicht bemalt. Die Farbe stammt meistens aus den 1970er Jahren. Zu dieser Zeit wurde vieles "verpoppt" und bunt bemalt. Gesehen in der Hamburger Straße.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Die Intention der Bauherren im 19. und frühen 20. Jahrhundert war es, die Fassaden in ihrer Farbgebung eher schlicht zu halten. Diese lebhaft bunte Gestaltung ist zwar kreativ, sie ist aber historisch nicht korrekt. Stünde das Haus unter Denkmalschutz, könnte sie kaum genehmigt werden. Tatsächlich müssen die Besitzer eines denkmalgeschützten Altbremer Hauses eine Veränderung vorher mit dem Landesamt für Denkmalpflege absprechen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um Dekor der Neorenaissance: Zwei Masken, Rankwerk und korinthische Pilaster mit Blumenschmuck. Gesehen am Sielwall.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Auch dieser Löwenkopf an der Konsole eines Erkers in der Hamburger Straße sah ursprünglich anders aus. Stilistisch befinden wir uns auch hier in der Neorenaissance.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Dargestellt ist hier der Reichsadler, ein Symbol der Gründung des Deutschen Reiches nach dem Sieg der deutschen Staaten im deutsch-französischen Krieg von 1870/71. Auch das Haus stammt aus dieser Zeit. Gesehen in der Bismarckstraße.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Auf dieser Fassade eines Hauses an der Bismarckstraße stehen Figuren vom ersten Reichskanzler des Deutschen Reiches, Otto von Bismarck (l.) und Generalfeldmarschall Graf Helmuth von Moltke der Ältere (r.). Sie gelten als die "Architekten" der Reichsgründung 1871. Angefertigt wurden die beiden Figuren vom Bremer Bildhauer Diedrich Samuel Kropp, der zum Beispiel auch die beiden großen Figuren "Musik" und "Tanz" am Holler-See sowie das große Fassadenrelief am Hauptbahnhof geschaffen hat. Die Bebauung dieses Bereiches der Bismarckstraße entstand um die Zeit der Reichsgründung. Mit diesen Fassadenfiguren wollte ein Bürger seine patriotische Begeisterung zum Ausdruck bringen.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Hier sieht man einen Frauen- oder Mädchenkopf, eingerahmt von Weintrauben und Weinlaub. Darunter sieht man eine Blumengirlande, ein sogenannter Feston. Gesehen in der Hamburger Straße. Oft findet man Köpfe an den Häusern. Wer abgebildet ist, ist aber meistens nicht unbedingt klar. Häufige Motive sind die Helden und Götter der Antike.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Zu sehen sind hier zwei Schlusssteine an Fensterstürzen, verziert mit Masken im Stil der Renaissance. Gesehen am Osterdeich

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Hier sieht man einen Frauenkopf mit Lorbeerkranz in einem ovalen Medallion mit Lorbeerkranz als Rahmen. Es handelt sich möglicherweise um die Darstellung der Siegesgöttin Victoria. Gesehen am Osterdeich.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Zu sehen ist hier ein sogenannter "Neidkopf" oder eine groteske Maske, umgeben von Rollwerkschmuck. Der Begriff stammt vom althochdeutschen Wort "nid", welches für Hass, Zorn oder Neid steht. Die Neidköpfe wurden in Europa an die Häuser angebracht um das Böse abzuwehren. So sollten die bösen Mächte und Geister den Menschen, die in den Häusern wohnten, nichts neiden und sich so nicht gegen sie aufbringen. Gesehen im Ostertorsteinweg.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



In einem Bogen über einem Fenster am Ostertorsteinweg sieht man eine Putte. Eine Putte ist eine Abbildung eines kleinen Kindes in der Bildhauerei oder Malerei. Meistens ist sie nackt oder nur wenig bekleidet. Darunter Blumengirlanden.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Dieses Foto zeigt zwei Putten an einer Schmuckvase vor einem Haus am Dobben.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Zwei weitere Putten mit Girlanden sind hier als Schmuck in Fensterverdachungen an einer Fassade im Viertel zu sehen. Möglicherweise handelt es sich um Darstellungen als Amoretten. Dieses Beispiel zeigt, dass es sich bei den Verzierungen oft nicht um Unikate handelt.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



In einem Relief auf einer Häuserfassade am Osterdeich sind diese zwei geflügelten Putten zu sehen. Sie rahmen eine Wappenkartusche ein. Die bekannteste Darstellung von geflügelten Putten sind wohl die Engel der Sixtina von Raffael.

1 / 26 Foto: Jenny Häusler



Das Einhorn der ehemaligen Einhornapotheke am Dobben in Bremen. Es handelt sich um eine expressionistische Plastik der 1920er Jahre. Sie unterscheidet sich nicht nur durch ihre Entstehungszeit von den anderen Beispielen, sondern auch in materialtechnischer Hinsicht: Es handelt sich nicht um Stuck, sondern um bildhauerisch bearbeiteten Werkstein. Das Einhorn gilt als das edelste Fabeltier und steht als Symbol für das Gute. In den Räumen der ehemaligen Apotheke ist heute eine Bäckerei. Das alte Inventar, welches noch aus den 1920er Jahren stammte, ist dort nicht mehr zu finden. Aber die Decke ist noch mit Stuck verziert.