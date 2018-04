"Jack Taylor": Unter anderem die Folgen "The Sorrows" und "Priest" der deutsch-irischen Krimireihe „Jack Taylor“ entstanden im Park Hotel und in den Kap-Horn-Studios im Bremer Westen. Drehorte in Bremen waren aber auch an der Muggenburg und im Krankenhaus St-Jürgen-Straße. Die Serie wurde 2013 im ZDF ausgestrahlt. In der Hauptrolle ist der schottische Schauspieler Iain Glen zu sehen, der auch in der Serie Games of Thrones eine tragende Rolle spielt. Einblicke in die Dreharbeiten zur deutsch-irischen Krimiserie "Jack Taylor" im Bremer Park Hotel.



Quelle: dpa