Fleisch und frische Wurst vom Metzger schmecken einfach besser. Kürzere Transportwege, mehr Lebensqualität der Tiere und kein Frostbrand durch die Kühlung - das macht die Qualität aus. Doch auch die Produktvielfalt, Würze und der Vertrieb einer Fleischerei sind wichtig. Ein Frühstücks- und Mittagsangebot sowie Partyservice sind heute zudem fast schon Standard.

Und die Auswahl an Metzgern in Bremen ist größer als man denkt. In Zeiten, wo der Fleischer um die Ecke zu verschwinden droht und man stattdessen nur noch eine Frischetheke im Supermarkt vorfindet, wissen sich einige Fleischereibetriebe zu behaupten. Manche können mit Bio-Fleisch aus der Region überzeugen, andere haben ein exotisches Catering. Manch ein Schlachter hat auch Fleisch im Angebot, welches nicht so alltäglich scheint. Beispielsweise Pferdefleisch - sicherlich in manchen Landstrichen äußerst beliebt, bei Städtern aber schon etwas exotisch.

Doch nicht jeder Fleischer ist ein guter Fleischer. Deshalb haben wir unsere Leser gefragt: Welche Fleischereien würden Sie in Bremen und dem Umland empfehlen? Hier sind die Antworten.