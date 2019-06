Foto: FR





Aufs Werderspiel einstimmen

Mit dem Schiff zum Werder-Heimspiel: Das bietet die Betriebsgesellschaft Hal Över an. Ab Farge legt alle 30 Minuten am Spieltag ein Schiff ab, das in Blumenthal, Vegesack, an der Waterfront und am Martinianleger Passagiere einsammelt, zum Weserstadion befördert und auch nach dem Spiel wieder zurückfährt. Wer Interesse an dieser ganz besonderen Anreisemöglichkeit hat, sollte jedoch bedenken: Mitfahren kann nur, wer einen Platz vorher gebucht und ein Bootsticket gekauft hat. Die lange Fahrzeit ist auch zu beachten.