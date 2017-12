Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Volle Stiefel Diese Geschenke haben Bremer zu Nikolaus bekommen

Der Nikolaus war am 6. Dezember auch in Bremen! Was genau er in die Stiefel gesteckt hat, haben uns Leserinnen und Leser am Mittwoch zugesendet.