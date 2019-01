Foto: Christian Kosak





Hofmolkerei Dehlwes

Seit Ende der 70er-Jahre betreiben Gerhard und Elke Dehlwes ihre Hofmolkerei in Lilienthal. Die Bio-Hofmolkerei bietet eine breite Palette an Milchprodukten an. Milch, Joghurt, Sahne oder Schnittkäse werden vor allem in Supermärkten in Bremen und umzu vertrieben. Die Produktpalette in Bio-Qualität wird aber auch im eigenen Hofladen angeboten.

Hofmolkerei Dehlwes

Trupe 17, 28865 Lilienthal