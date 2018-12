Mehl- und Buffalowürmer oder Heuschrecken im Essen? Klingt im ersten Moment nach Dschungelcamp, ist aber auch bei einigen Menschen in Bremen längst Teil des Speiseplans. Denn: Insekten enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Insgesamt 13 verschiedene Insekten-Lebensmittel hat die Verbraucherzentrale Bremen nun in Supermärkten gezählt. Pasta, Müsli, Brot, Schokolade oder Energy-Riegel auf Insekten-Basis gehören dank der Novel-Food-Verordung, die seit 1. Januar 2018 den Umgang mit neuartigen Lebensmitteln regelt, zum Sortiment.

Dass viele Menschen die Insekten-Lebensmittel als merkwürdig oder eklig einstufen, liegt nach Experten-Meinungen an der fehlenden Gewöhnung an die Thematik. Annabel Olemann von der Verbraucherzentrale Bremen vergleicht dies mit dem Sushi-Konsum: "Vor 30 Jahren konnten sich viele Menschen in Europa nicht vorstellen Sushi zu essen. Der Verzehr von rohem Fisch und Algen sind heutzutage keine Besonderheit mehr. Vielleicht wird das mit den Insekten ähnlich." Wir haben einen Bremer Supermarkt besucht und stellen einige Produkte vor.