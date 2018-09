Foto: Frank Thomas Koch





CinemaxX

1998 eröffnete die "Cinemaxx"-Kette in Bremen ihren Ableger, nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Das Projekt entstand in Kooperation mit dem benachbarten "Übersee Museum" und wurde daher anfangs als "Übermaxx"-Kino geplant. Im Erdgeschoss des Kinos werden bis heute Exponate des Museums gezeigt. Das erste sogenannte Multiplex-Kino Bremens bietet 2854 Sitze in zehn Sälen - und damit dreimal so viel wie zum Zeitpunkt der Eröffnung die direkte Konkurrenz in der Nähe des Bahnhofs.