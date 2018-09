1 / 44 Foto: imago



Klettern ist für Abenteuerlustige oft eine gern genommene Möglichkeit, Sport zu treiben und abzuschalten. Leider ist klettern am echten Fels hier in Norddeutschland nicht möglich. Trotzdem kann man in Bremen und umzu seiner Leidenschaft nachgehen...

Bremen bietet sowohl Seilkletterhallen...

...als auch Boulderhallen. Dort klettert man ohne Seil immer in Absprunghöhe.

Das "Unterwegs - DAV Kletterzentrum Bremen" befindet sich im Technologiepark an der Uni. Man kann sich auf einer Kletterfläche (Schwierigkeitsgrad 3 bis 10) von insgesamt 2.040 Quadratmetern indoor sowie outdoor austoben. Geöffnet ist die Halle in der Woche täglich von 10 Uhr bis 23 Uhr.

Auch Boulderer kommen auf ihre Kosten. Die circa 30 Boulderrouten verteilen sich auf 146 Quadratmeter. Das Besondere am Bouldern ist es, dass man es auch ohne vorher einen Kurs zu belegen ausprobieren kann.

Der DAV bietet eine Reihe von Kursen an: Schnupperkurse, Einsteigerkurse, Aufbaukurse, Technikkurse und viele mehr. Auch Geburtstage kann man dort feiern oder mit der ganzen Schulklasse oder dem Betrieb klettern lernen.

Klettern ist ein Partnersport - eine Person sichert, die andere klettert. Falls man noch keinen Partner gefunden hat, kann man im Klettertreff jemanden finden. Das Café im Zentrum bietet die Möglichkeit sich bei einem Kaffee gemütlich kennenzulernen.

Die Boulder Halle "Boulder Base Bremen" bietet ganze 200 Boulderrouten für Anfänger bis Profis. Wer noch nie bouldern war, kann sich mittwochs und samstags beim "Boulderstart" einführen lassen.

Eigentlich ist die "Linie 7" vorrangig eine Boulderhalle, angeboten wird aber auch ein kleiner Seilkletterbereich.

Die Halle befindet sich mitten in der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Für einen einstündigen Grundkurs muss man sich am Vortag anmelden. Dieser kostet sechs Euro und findet immer donnerstags statt.

Eine etwas andere Klettermöglichkeit bietet der Kletterbunker in Gröpelingen. Hier darf man nur unter Vorlage einer Bescheinigung, dass man erprobt ist, klettern. Als Mitglied kann man dafür jederzeit das Gelände betreten und klettern. Für alle anderen sind betreute Kletterzeiten eingerichtet.

Der Bunker ist 18 Meter hoch.

Wer sich in klassischen Kletter- oder Boulderhallen nicht wohlfühlt, kann seine Abenteuerlust in Hochseilgärten in der Natur rund um Bremen ebenfalls stillen.

Der Hochseilgarten in Lesum ist ein team- und pädagogisch orientierter Seilgarten. An acht Hochseilelementen können Gruppen von Jugendlichen, Unternehmen oder auch Sportteams ihre Zusammenarbeit schulen.

In nur einer halben Stunde erreicht man als Bremer den Kletterwald "Wipfelstürmer" in Stuhr-Neukrug. Er ist ein Seilgarten für Kinder von 6 bis 13 Jahren.

Drei verschiedene Kurse können die Kinder ausprobieren. Im Grashüpfer-Parcour klettert man nur 2,50 Meter über dem Boden- perfekt zum Einsteigen in das Klettergeschäft. Es gibt jedoch auch höhere Kletterelemente und sogar einen Wipfelsprung aus zehn Metern Höhe.

Neben dem Hochseilgarten kann man ein Trampolin, Slacklines und auch ein Beachvolleyball- und Beachsoccerfeld nutzen.

Der Kletterwald in Oldenburg-Hatten ist auch in nur einer halben Stunde von Bremen aus erreichbar. Falls man nach dem Klettern noch Lust auf eine Erfrischung hat, kann man das Freibad nebenan besuchen. Auch Grillplätze sind vorhanden.

Von Bremen rund anderthalb Stunden entfernt, liegt der Kletterwald Cuxhaven. Die Fahrtzeit lohnt sich. Es gibt neben zwei Einweisungskursen, einem Kinderkurs, und drei Familienparcouren noch einen reinen Seilrutschenparcour und eine Partnerstrecke, auf der Teamwork gefragt ist.

Nur für Mutige! der Seilrutschenparcour ist an der höchsten Stelle 13 Meter hoch. Teilweise rutscht man bis zu 75 Meter durch die Luft. Nach dem Spaß kann man sich im Waldbistro erstmal stärken.

Gesichert wird man mit der neusten Ausrüstung, sodass ein ungewolltes Ausklinken aus den Seilen nicht möglich ist. Zusätzlich muss festes Schuhwerk angezogen werden. Klettern darf jeder ab einer Größe von 1,40 Meter. Jedoch müssen Personen zwischen 1,25 und 1,40 Meter von einem Erwachsenen begleitet werden.

Wer nach dem Klettern noch nicht genug hat, kann direkt an den angrenzenden Strand in Cuxhaven, Sahlenburg gehen. Neben dem Wattwandern oder Sonnen kann man viele Wattwagen beobachten, die von Sahlenburg zu der Insel Neuwerk fahren.

Direkt im Erholungsgebiet, am Thülsfelder Stausee liegt der Kletterwald Nord. Er ist von Bremen aus in etwa einer Stunde zu erreichen. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern kann man ganze zehn Parcours mit insgesamt 131 Kletterlementen erklimmen.

Auch eine Gastronomie für die Stärkung zwischendurch gibt es. Für Schulklassen werden einzelne Wochentage reserviert. Im Allgemeinen können Gruppen aber auch außerhalb der Ferien oder Wochenenden den Park halb- oder ganztags buchen.

Seit 2011 kann man sogar mit der "S-Bahn" circa 200 Meter über Wasser fliegen. Dieser Parcour ist ab 13 freigegeben, weist aber trotz einer Höhe von 10 Metern keinen hohen Schwierigkeitsgrad auf. Ist man ein Verfechter von schwierigeren Klettereien, kommt man auch auf seine Kosten und kann einen der neun Parcours auswählen. Einen reinen Kinderparcour gibt es ebenfalls.

Zum Klettergarten HanseRock, der sich direkt in Hamburg befindet, fährt man mit dem Auto rund 1,5 Stunden. Es gibt fünf verschiedene Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Jeder ist nach einem Kontinent benannt und in seinem Design an den jeweiligen Kontinent angepasst.

Es gbt sieben Seilrutschen, die 352 Meter entsprechen. Insgesamt kann man 39 Kletterstationen erklimmen.

Im Klettergarten PirateRock in Isernhagen kann man an 28 verschiedenen Kletterelementen und 140 Metern Seilrutsche Spaß haben.

Täglich von 10 bis 19 Uhr kann sich Groß und Klein an Seilen, Planken und Rutschen austoben.

In Butjadingen kann man unter dem Motto "KIG - Klettern im Garten" Abenteuer erleben. Danach kann man noch in der Nordsee-Lagune tideunabhängig, aber in echtem Nordseewasser und mit Blick auf die Nordsee baden gehen.

Der Kletterwald Scharnebeck erstreckt sich über eine Fläche von 40.000 Quadratmeter.

Man kann 70 Stationen in bis zu 15 Metern Höhe beklettern.

Die Highlights sind der Free Fall aus 15 Metern Höhe sowie ein Seilrutschenparcour mit einer Gesamtlänge von 435 Metern

Im Kletttergarten Nienburg gibt es eine Himmelsleiter. Angeboten werden auch Kletterkurse, mobile Kletterstationen und Kistenklettern. Neben diesen Klettermöglichkeiten in der Höhe kann aber auch in einem Niedrigseilgarten die Teamfähigkeit von Gruppen geschult werden.

Den 23 Meter hohen Wilhelmsturm in Wölpinghausen kann man als Bremer in 1,5 Stunden erreichen. Dort werden am Wochenende Schnupperkurse im Seilklettern angeboten, die unter anderem Knotenkunde, Aufstiegstechniken und das Abseilen vom Turm beinhalten. Um teilzunehmen zu können, muss man sich anmelden und eine Gebühr von 90 Euro bezahlen. Nach dem Absolvieren wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt.

Im Kletterpark Verden beträgt die Höhe des kleinsten Parcours 1,30 Meter. Es kommen also auch Personen auf ihre Kosten, die die ganz großen Höhen scheuen.

Der "grüne Parcour" ist extra für Kinder ausgerichtet. Neben ihm gibt es noch fünf weitere, die geklettert werden können.

Begleitungen, die nicht selbst klettern, können es sich im Wald gemütlich machen, ohne zu zahlen.

Der Buhl Activity Park in Walsrode liegt neben dem Vogelpark Walsrode. Außerdem gibt es eine Minigolf-Anlage.

Auch in Conneforde/Wiefelstede gibt es einen Buhl Activity Park mit einem Klettergarten. Er liegt direkt neben dem Bernsteinsee, auf dem man ebenfalls Stand Up Paddling betreiben kann.

Nach Aurich fährt man 1,5 Stunden mit der Bahn. Hier befindet sich ebenfalls ein Kletterwald. Die Kletterzeit der 70 Stationen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden beträgt drei Stunden.

Auch Kindergeburtstage können in Aurich gefeiert werden. Bei mehr als zehn Teilnehmern kann man den Geburtstag anmelden und auch außerhalb der Öffnungszeiten feiern.