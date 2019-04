Foto: Marie-Noëlle Cloutier





Emie R Roussel Trio

Am 27. April beginnt zum Abschluss der Jazzahead die "Overseas Night". Acht Bands und Solokünstler, die in ihren Heimatländern außerhalb von Europa schon sehr bekannt sind, präsentieren sich ab 19 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden des 28. April im Schlachthof, der Halle 7.2 und der Halle 6. Das französische Trio aus Emie R Roussel am Klavier, Nicolas Bédard am Bass und Dominic Cloutier am Schlagzeug vereint in seiner Musik elektrische und akustische Klänge.