Foto: Shirin Abedi





Michael Schulte

2018 spielte er auf der Breminale (siehe Bild), nun kehrt er für die Summer Sounds nach Bremen zurück: Singer-Songwriter Michael Schulte. Der gebürtige Buxtehuder ist der bekannteste Name im Festival-Line-Up. Er schaffte 2011 seinen Durchbruch indem er Platz drei bei der Castingshow "The Voice of Germany" erreichte. 2018 landete er beim Eurovision Song Contest mit dem Lied "You let me walk alone" auf Platz vier.

Hügelbühne: Samstag, 21 Uhr