Burger Me

Leserin Sasi bestellt gerne bei Burger Me. Das Franchiseunternehmen betreibt in Bremen Filialen in Walle und in der Vahr. Burger und Salate stehen hier auf der Karte. Bestellungen werden telefonisch, online oder über die hauseigene App angenommen.

Burger Me, Wartburgstraße 62, 28217 Bremen

Burger Me, Vahrer Str. 277, 28329 Bremen