Die Deutschen bildeten in der Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert eine der größten Einwanderergruppen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch aus Bremen siedelten viele in die USA über - einige von ihnen gründeten sogar eigene Siedlungen und Ortschaften.

Um Bremen in der Ferne zu ehren, benannten manche Siedler ihre neugegründeten Orte nach ihrer alten Heimat. Andere Orte wurden erst später in Bremen umbenannt.

In unserer Bildergalerie nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch zwölf Orte in den USA und Kanada, die nach Bremen benannt wurden.