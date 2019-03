In den USA findet man sie an jeder Ecke, doch auch hier in Bremen werden Outlet-Geschäfte immer beliebter. Wir stellen Outlets in Bremen und umzu aus den verschiedensten Kategorien vor.

Egal ob Tiefkühlkost, Schokolade, Schuhe oder Bekleidung, Bremen und sein Umland haben an der Outlet-Front viel zu bieten. Viele lokale Unternehmen sind neben dem Hauptgeschäft auch noch mit einem Lager- oder Fabrikverkauf ansässig, in dem sie Produkte zu vergünstigten Preisen anbieten. Doch auch bei den großen, international tätigen Konzernen wie Adidas und Samsonite kann man in Bremen sparen: Das Outlet-Center Ochtum-Park beinhaltet mehr als 50 Marken.