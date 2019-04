Foto: Petra Stubbe





Botanischer Name: Dipsacus

Die Karde ist besonders für langrüsselige Insekten interessant, denn der Nektar der Karden ist nur für diese Art von Insekten sehr gut erreichbar. Sie gedeiht am besten an einem sonnigen und trockenen Ort. Da Disteln sehr stachelig sind, sollten sie eher unzugänglicher in einem Beet als an einem Wegrand gepflanzt werden.