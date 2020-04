Foto: Netflix





Black Mirror

Science-Fiction, die nicht in die Ferne schweift, sondern uns im Alltag abholt und diesen überspitzt: Das ist „Black Mirror“. In der britischen Serie treffen technologische Innovationen auf die dunklen Instinkte der Menschen. Zum Binge-Watching verführt sie jedoch nicht. Denn die 22 Episoden von durchschnittlich einer Stunde Länge sind in sich geschlossen. So lassen sich größere Pausen einlegen, ohne den Faden zu verlieren.

In Erinnerung geblieben ist vor allem die Folge „Wiedergänger“. Ash stirbt bei einem Autounfall. Seine Partnerin Martha registriert sich daraufhin bei einem Onlineservice, der aus Ashs E-Mails und Profilen in sozialen Netzwerken eine Persönlichkeit errechnet. So bekommt sie auf ihre Nachrichten in das virtuelle Jenseits Antworten, wie sie nur von ihm sein können. Ash kehrt letztlich gar körperlich zurück. Als Roboter erwacht er in Marthas Badewanne. Es folgt ein so unterhaltsames wie nachdenklich stimmendes Beziehungsdrama. Ein Tipp für alle Freunde von Technologien und ihren Auswüchsen.

Black Mirror. Fünf Staffeln, 22 Episoden. Anbieter: Netflix.

Tobias Winkler ist Redakteur im Ressort Sonderthemen.