Foto: Klaus Sander



Ein Glücksgriff landete im Februar 1974 Bremens Bürgermeister Hans Koschnick. Er eröffnete die Tombola und zog mit dem ersten Los gleich einen Gewinn. Koschnick pflegte während seiner Amtszeit die Tradition, bei der Eröffnung immer gleich zehn Lose auf einen Schlag zu kaufen.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Im Dreigespann waren im April 1987 Finanzsenator Claus Grobecker, der Präsident des Bürgerparkvereins, Friedrich Rebers, und Bürgerschaftspräsident Dieter Klink unterwegs. In einer Stunde verkauften sie rund 1000 Lose.

Foto: Walter Schumann



Olympiasieger, Welt- und Europameister war Springreiter Gert Wilfang bereits, ehe er 1983 zur Glücksfee wurde. Er zog die Losnummer für einen Einkaufsgutschein über 5000 Euro.

Foto: Walter Schumann



Werder-Stürmer Erwin Kostedde, der erste dunkelhäutige Nationalspieler Deutschlands, zog im April 1982 unter dem Auge des Gesetzes die Losnummer für die Sonderauslosung.

Foto: Staatsarchiv Bremen



10.000 Mark betrug der Gewinn bei der Bürgerpark-Tombola im Mai 1996. Gezogen wurden die Nummern vom damaligen Werder-Trainer Dixie Dörner. Er war erst im Januar neuer Trainer in Bremen geworden, im August 1997 endete seine Amtszeit.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Auch 1987 sorgten die Spieler von Werder Bremen für lange Schlangen vor den Verkaufshäuschen. Neben Dierter Schlindwein (links) und Mathias Ruländer verkauften auch Rune Bratseth, Frank Ordenewitz, Gunnar Sauer und Wolfgang Sidka in 30 Minuten 1100 Lose.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Als einer der letzten Gewinne wurde im Mai 1974 eine große Äquatorialafrika-Kreuzfahrt mit der "MS Europa" verlost. Deren Kapitän, Claus Hamje, zog für den Preis die Losnummer.

Foto: Staatsarchiv Bremen



In den 60er-Jahren war Bill Ramsey ein gefragter Schlagersänger, der auch im Februar 1986 noch ein beliebter Gast bei der Tombola war.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Ein wenig schreckhaft war Thomas Schaaf bei der Tombola im Mai 1989. Auf der Bürgerpark-Tombola gab Werder-Manager Willi Lemke (Mitte) begleitet von Schaaf und Thomas Wolter (links) den Startschuss für den Dauerkartenverkauf für die Saison 89/90.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Wer diesen Mann nicht kannte, bekam ein wenig Hilfe auf der Losbox. Schauspieler Wolfgang Kieling ("Der zerrissene Vorhang", "Im Reservat") brachte im März 1985 die Lose unters Volk.

Foto: Staatsarchiv Bremen



25 Jahre lang war Wilhelm Wieben eines der Gesichter der Tagesschau. Wenig verwunderlich, dass er auch beim Losverkauf im April 1997 von vielen Passanten erkannt wurde. Ihm zur Seite stand Losverkäuferin Anne Tellbrügge.

Foto: Klaus Sander



Keinen glücklichen Start erlebte Bremens Bürgermeister Wilhelm Kaisen im Februar 1964. Nach der Eröffnung als Schirmherr zog er einige Lose, die sich alle als Nieten herausstellten.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Es müssen nicht immer nur Spieler von Werder Bremen sein. An einem Freitag, den 13., zogen Uwe Seeler und Max Lorenz gemeinsam mit Regisseur Jürgen Roland ("Tatort", "Großstadtrevier") die Haupt- und Ersatznummern für einen Einkaufsgutschein.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Auch diese vier Herren erwiesen sich als erfolgreiche Verkäufer. Bürgermeister Moritz Thape (von links), Bürgerparkvereins-Präsident Friedrich Rebers, Innensenator Volker Kröning und Bürgerschaftspräsident Dieter Klink verkauften in 30 Minuten 1000 Lose.

Foto: Walter Schumann



Auch 1984 durften einige Werder-Profis Glücksfee spielen. Dieter Burdenski, Yasuhiko Okudera, Bruno Pezzey, Wolfgang Sidka und Frank Neubarth gemeinsam mit Manager Willi Lemke sorgten auf dem Liebfrauenkirchhof für ein reges Treiben.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Glücksbringer am Unglückstag - ob das geholfen hat? An einem Freitag, den 13., verkauften 13 Schornsteinfeger im März 1987 die Lose. Ob sie den Käufern Glück gebracht haben, ist nicht überliefert. Dafür aber kurbelten sie den Losverkauf ordentlich an. 2500 Lose brachten sie alleine in den ersten 20 Minuten ihres Handelns unters Volk.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Dicht umringt war dieser Werder-Stürmer. Rudi Völler kam im Mai 1987 für nur zehn Minuten zum Losverkauf auf den Liebfrauenkirchhof. In dem Zeitraum verkaufte er aber gleich 300 Lose.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Kurz vor Ende der Bürgerpark-Tombola im Mai 1975 zog Showstar Rudi Carrell die Glücksnummer über einen Einkaufsgutschein im Wert von 4000 Euro.

Foto: Klaus Sander



Eine besondere Beziehung zu Bremen hatte die Schlagersängerin Renate Kern, die 1971 die Gewinnzahl der Premienauslosung zog. 1962 wurde sie von Kai Warner, dem Bruder des aus Bremen stammenden James Last, entdeckt.

Foto: Rosemarie Rospek



Eine gern gesehen Verstärkung für das Losverkauf-Team war Werder-Spieler Norbert Meier im April 1985. Gemeinsam mit anderen Spielern verkaufte er über 2000 Lose.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Einen doppelten Auftritt in Bremen hatte Sängerin Nana Mouskouri ("Weiße Rosen aus Athen") im März 1985. Am Nachmittag verkaufte sie auf dem Liebfrauenkirchhof Lose der Bürgerpark-Tombola, am Abend stand sie in der Stadthalle auf der Bühne.

Foto: Rosemarie Rospek



Einen Grund zur Freude hatte Bremens Bürgermeister Klaus Wedemeier bei der Eröffnung der Tombola 1993. Nachdem er in den vorherigen Jahren meist eine Niete gezogen hatte, wartete diesmal ein Gewinn auf den Bürgermeister.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Ein Schauspieler und Synchronsprecher war im Mai 1981 die Glücksfee in Bremen. Klaus Havenstein ("Immer will ich dir gehören", "Das Dschungelbuch") zog das Los für einen Sondergewinn.

Foto: BTAG



Am Anfang ihrer Schauspielkarriere stand Judy Winter, als sie 1968 Glücksgöttin in Bremen spielte. Später wurde sie durch Filme wie "Und Jimmy ging zum Regenborgen", "Neues vom WiXXer" oder "Derrick" bekannt.

Foto: Rosemarie Rospek



Die Schauspielerin Johanna Liebeneiner ("Schlosshotel Orth", "Tatort") brachte im Mai 1985 Lose der Bürgerpark-Tombola unters Volk.

Foto: Klaus Sander



Das Beste kommt zum Schluss, dachte man sich bei der Tombola im Mai 1970. Schauspieler Herbert Steinmetz ("Kommissariat IX", "Lindenstraße") zog bei der 13. Auflage das letzte Gewinnlos.

Foto: Staatsarchiv Bremen



Im Mai 1984 war Hellmut Lange die Glücksfee in Bremen. Der Schauspieler ("Der Fälscher von London", "Patton - Rebell in Uniform"), der lange an der Stadtgrenze zu Bremen in Leuchtenburg (heutiges Schwanewede) wohnte, zog die Losnummer für einen Einkaufsgutschein.