Von Sarah Haferkamp

Das neue Jahr klopft quasi schon an die Tür und bringt jede Menge musikalische Höhepunkte mit. Ob Schlager, Pop, Oper oder Rock - auf dem Plan stehen viele unterschiedliche Veranstaltungen, die für jeden etwas bereithalten.

So spielt Ende Januar die Schlagerkönigin Helene Fischer gleich an zwei Tagen in Bremen. Die Toten Hosen kommen ebenfalls wieder an die Weser - und zwar für eines der seltenen Open-Air-Konzerte in Bremen. Aber es muss sich nicht immer das große Arena-Konzert sein. Mit Gloria, Kettcar, Bilderbuch und Olli Schulz sind anerkannte Indie-Künstler in Bremen zu Gast. Wir geben einen Überblick über die Höhepunkte im Jahr 2018.