Schlager, Pop, Rock oder Hip-Hop: Bremen hat im neuen Jahr wieder einiges an Veranstaltungen im Repertoire. Den Anfang macht im Januar eine Band, die schon seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne steht und die deutschen Hip-Hop populär gemacht hat. Die Rede ist von den "Fantastischen Vier". Schlager-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Von Roland Kaiser, über Florian Silbereisen bis hin zu Maite Kelly - sie alle beehren die Hansestadt mit einem Konzert. Zum letzten Mal wird Elton John zu sehen sein. Der Weltstar geht 2019 auf Abschiedstournee und wird dabei auch ein Konzert in der ÖVB-Arena spielen. Gleich an zwei Tagen sind Künstler wie Udo Lindenberg oder Element of Crime in Bremen zu sehen. Herbert Grönemeyer gibt sich ebenfalls die Ehre und auch Sarah Connor, die aufgewachsen in Delmenhorst, eine besondere Verbindung zu Bremen hat, wird hier ihr Heimspiel geben.

Welche Stars noch auftreten und wann die Konzerte stattfinden werden, zeigen wir in unserer Bildergalerie. So können sie sich die Events gleich in ihrem Veranstaltungskalender markieren oder Tickets reservieren.