Um Bremen heißt es, machen die großen Konzertveranstalter einen großen Bogen. Trotzdem hat unsere Hansestadt musikalisch einiges zu bieten. Im Oktober spielt Peter Maffay bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in Bremen - und zwar beim Tagesfestival Mercedes-Benz-Open-Air. Mit dabei sein werden dann unter anderem auch Sunrise Avenue und Christina Stürmer. Und ein weiterer großer deutscher Star gibt sich in diesem Jahr noch die Ehre: Marius Müller-Westernhagen wird im August in der Stadt sein. Die Toten Hosen kommen ebenfalls wieder an die Weser - und zwar für eines der seltenen Open-Air-Konzerte in Bremen. Wir geben einen Überblick über die Höhepunkte der zweiten Jahreshälfte 2018.