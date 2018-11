Foto: dpa





Felix-Wankel-Straße in den Häfen

Der Erfinder des nach ihm benannten Wankelmotors, Felix-Wankel (1902-1988), profitierte von der NS-Herrschaft und sympathisierte mit der nationalsozialistischen Ideologie. 1921 schloss er sich dem antisemitischen Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund an und trat 1922 in die NSDAP ein – nach deren Verbot erneut im Jahr 1926. Er leitete Gruppen der Hitlerjugend und versuchte hier eine technisch-militärische Ausrichtung zu erreichen. Dabei überwarf er sich jedoch mit dem badischen Gauleiter Robert Wagner, was schließlich 1932 zu seinem Parteiausschluss führte. Dennoch sympathisierte Wankel weiter mit dem Nationalsozialismus. Von 1940 bis 1942 war er in der SS im Rang eines Obersturmbannführers.

2013 hat das Institut für Geschichte der Carl von Ossietzky Universität eine Untersuchung zu Straßennamen in der Stadt Oldenburg durchgeführt. Ziel war es herauszufinden, welche Rolle die einzelnen Namensgeber in der NS-Zeit spielten. Felix Wankel wurde im Anschluss näher untersucht. Eine Umbenennung erfolgte nicht. Eine Umbenennung der Felix-Wankel-Straße in Bremen stand bislang nicht zur Diskussion.