Lionel Richie (April 1987)

Zwar spielte der Soulsänger Lionel Richie am 8. April 1987 zwar nicht "All Night Long", wie einer seiner größten Hits heißt, aber immerhin eineinhalb Stunden in der Stadthalle. Und er begeisterte dabei auch unseren Redakteur vor Ort, der die Stimme des Sängers von Hits wie "Say You Say Me" und "Hello" einer "Klasse" zuschrieb, die seine ehemaligen Bandkollegen alt aussehen lasse. Auch an "dramaturgischer Rafinesse" ließ es der Auftritt nicht mangeln, so der Autor. Das Bild entstand bei der selben Tour bei einem Auftritt in Berlin.