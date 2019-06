Foto: Andreas Arnold/dpa





Nilgans

Wer mit offenen Augen durch die Wallanlagen spaziert, trifft nicht nur auf Enten, Möwen und Teichhühner, sondern auch immer häufiger auf die Nilgans. Mit ihrem rostbraunen Gefieder und den dunkelbraunen Augenringen fällt sie besonders auf. In den Bremer Schutzgebieten, am Werdersee oder im Bürgerpark hat sie sich ebenfalls niedergelassen. In Deutschland hat sich die Art, die ursprünglich aus Afrika stammt, vor allem seit den 1990er-Jahren ausgebreitet. Mit einheimischen Vogelarten steht sie in Konkurrenz um Nistplätze und Reviere.