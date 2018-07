Foto: Universität Bremen





International Gardening

Kapuzinerkresse, Kräuter, Spinat, Erdbeeren, Tomaten, Kartoffeln – all das wächst in den Palettenbeeten und Bäckerkisten am Studentenwohnheim Am Fleet/ Spittaler Straße. Vor Ort wühlen Studierende aus unterschiedlichen Nationen gemeinsam in der Erde; das Projekt "International Gardening" wurde nämlich bei Kompass ins Leben gerufen, einem Team im International Office der Universität Bremen.