Was ursprünglich die Polynesier zum Fischfang nutzten, ist heute ein beliebter Freizeitsport. Beim Stand Up Paddling steht man auf einem Surfboard und bewegt sich mit Hilfe eines Paddels fort, ohne dabei auf Wind oder Wellen angewiesen zu sein. Stehpaddeln kann man praktisch in allen Gewässern in Bremen. Verschiedene Anbieter bieten Kurse im Stand Up Paddling in Bremen an.

Seit vielen Jahren ist Windsurfen als Trendsportart etabliert. Von den großen Stränden dieser Welt, hat die Mischung aus Wellenreiten und Segeln nun auch seinen Weg in die Städte gefunden. In Bremen kann man sich im Unisee oder dem Sportparksee Grambke in die Fluten stürzen.

Tauchen in Korallenriffen vor karibischen Stränden war gestern. Heute kann man auch die Unterwasserwelt in Bremer Gewässern erforschen. Dazu eignet sich besonders gut der Unisee. Um das Tauchen zu lernen, empfiehlt sich der Besuch eines Kurses, zum Beispiel am Unisee.

Wem Tauchen alleine nicht aufregend genug ist, der sollte Unterwasserrugby ausprobieren. Angst vor Verletzungen muss man aber nicht haben, denn anders als die Landvariante, ist Rugby unter Wasser eher ungefährlich.

Der Sport ist jedoch mindestens so anstrengend wie Rugby auf dem Feld und trainiert die Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und Übersicht. Ausprobieren kann man Unterwasserrugby beim Tauchsportclub Bremen im Unibad.

Wer nach einen Adrenalinschub sucht, der sollte Wasserski ausprobieren. Den Versuch, die Balance bei hoher Geschwindigkeit zu halten, kann man im Wassersport-Zentrum Oberweser in Bremen-Hemelingen unternehmen.

Segeln ist nur etwas für das offene Meer? Auch in Bremen kann man auf den hiesigen Gewässern seinen Führerschein machen und die Flüsse befahren. Viele Segelschulen und Vereine bieten einem vor Ort die Möglichkeit dazu.

Paddeln kann man auf vielen Bremer Gewässern. Besonders die Wümme, Hamme, Lesum oder Weser laden zum Kanu oder Kajak fahren ein. Die Bootstypen sind dabei sehr vielfältig: Kanu, Kajak oder Canadier. Paddeln ist etwas für Freunde der hohen Geschwindigkeit, aber auch für diejenigen, die gemütlich durch die Natur fahren wollen. Einige Kanuvereine in Bremen bieten auch Kanuwandern an, dabei werden meist mehrere Tage gepaddelt und auf Campingplätzen übernachtet.

Rudern ist in Bremen ein sehr beliebter Sport. Auf der Weserinsel gibt es gleich mehrere Ruder-Clubs. In Bremen gibt es sogar ein Landesleistungszentrum fürs Rudern. Wer sportliche Ambitionen hat, für den ist diese Wassersportart, bei der ordentlich Kondition gefragt ist, also vielleicht genau das richtige.

Und noch ein rasanter Mannschaftssport: Drachenboot fahren. In Bremen gibt es des Öfteren Drachenboot-Rennen, bei denen Teams auf der Weser um die Wette fahren. Das nächste Mal zum Beispiel am 23. September 2018 beim Schlachte-Drachenboot-Cup. Auch am Werdersee gibt es im Frühjahr den Bremer Drachenboot-Cup mit etwa 1500 Teilnehmern. Ein Team namens Draggstars trainiert im BSC. Der Sport stammt übrigens aus China und entstand Legenden zufolge als Fischer einen Staatsmann retten wollten und ihm, laut trommelnd, hinterher fuhren.

Diese Sportart ist schnell und kraftvoll: Wasserball. Sie trainiert viele Muskelpartien. Und: Man trägt prägnante Kappen. Möglich ist dieser Teamsport in Bremen beim BSV Bremen. Das Training ist im Achterdiekbad und im Unibad. Das Bild zeigt übrigens ein Spiel bei den Olympischen Spielen in Rio.

Nicht zu Pferd, dafür aber im Kajak: Kanupolo ist eine schnelle Ballsportart auf dem Wasser, die Ausdauer und taktisches Verständnis erfordert. Der Verein Kanupolo Bremen trainiert im Sommer auf dem Werdersee.

Wer gerne mal im freien Fall in ein Schwimmbecken springen möchte, der hat auch dazu die Möglichkeit in Bremen. Mehrere Hallen- und Freibäder haben Sprungtürme, von denen man hinunterspringen kann – wenn man dazu mutig genug ist. Im Stadionbad kann man sich beispielsweise von Zehn-Meter Höhe in die Tiefe stürzen. Es muss ja auch nicht immer kunstvolles Turmspringen sein, doch einen Salto könnte man mal probieren.

Wer sich in Form bringen oder in Form bleiben möchte, sollte Aqua-Fitness ausprobieren. Klassische Sportarten wie Radfahren, Trampolin springen, Joggen oder Yoga macht man hier im Wasser.

Die deutlich höhere Widerstandskraft verlangt dem Körper beim Aqua-Fitness einiges ab. Die Bremer Bäder bieten viele unterschiedliche Kurse in unterschiedlichen Schwierigkeiten an.

Natürlich kann man in Bremen auch Schwimmen gehen. Mehrere Hallen- und Freibäder, sowie verschiedene Badeseen geben einem die Möglichkeit dazu.

Schwimmen kann man beispielsweise im Westbad in Bremen-Walle. Es bietet seinen Besuchern auch einen Freibadbereich. Es gibt eine Breitwasserrutsche, einen kleinen Spielplatz sowie einen Eltern-Kind-Bereich. Das Westbad bietet darüber hinaus auch einen Wellnessbereich.

Ausgehntes Training für sportliche Schwimmer ist möglich im Stadionbad Bremen. Das Freibad direkt am Weserstadion erlaubt Schwimmbegeisterten hat 50-Meter Bahnen. Wer einen Adrenalinschub braucht, kann sich diesen unter anderem auf dem Splashpad, der Breitwasserrutsche oder der 23-Meter langen Turbo-Rutsche mit freiem Fall holen. Risikofreudige können den Sprung vom 10-Meter Sprungturm wagen.

Sportlich auf seine Kosten kommen Schwimmer auch im Schlossparkbad in Bremen-Sebaldsbrück - vor allem im Außenbereich. Dort wartet ein 50-Meter-Schwimmbecken. Der Spaßfaktor ist mit mehreren Wasserrutschen einem Sprungturm bis drei Meter aber auch gegeben. Auch außerhalb des Wassers hat man mit Tischtennisplatten, Spielplätzen oder einem Beachvolleyballfeld einige Unterhaltungsmöglichkeiten.

Der Werdersee eignet sich natürlich auch zum Schwimmen. Man kann auf dem See auch gut rudern oder Kanu fahren. Am See führt eine kilometerlange Deichpromenade entlang, auf der man spazieren, skaten, joggen oder radfahren kann.

Der Stadtwaldsee, oder auch Unisee genannt befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Universität. Der 29 Hektar große und 15 Meter tiefe Baggersee hat eine gute Wasserqualität, bietet mehrere Strände sowie einen FKK-Bereich. Im abgetrennten Wassersportbereich ist es möglich zu surfen, tauchen oder zu angeln.

Der Mahndorfer See liegt, wie der Name vermuten lässt, in Bremen-Mahndorf. An einem langen Sandstrand kann man entspannen – im östlichen Bereich sogar unbekleidet. Rund um den See kann man auf den grasbewachsenen Liegeflächen auch grillen. Abkühlung findet man schließlich im See. Die beiden, in der Mitte des Sees gelegenen Inseln, darf man allerdings nicht betreten. Diese sind nämlich Vogelschutzgebiete.