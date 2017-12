"Shape of You", "Despacito" und "Unforgettable" waren im Jahr 2017 die meistgestreamten Songs in Deutschland. Ob sie es in diesem Jahr auch auf die Playlists der Silvesternacht schaffen? Mal sehen. Hier zeigen wir Ihnen jedenfalls erst einmal die Musikvideos, die zum letzten Jahreswechsel besonders gefragt waren.

Das Ranking wurde von YouTube Trends erstellt.