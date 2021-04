Foto: Momen Mostafa





"Hosgeldin Ramazan" bedeutet auf Deutsch: "Willkommen Ramadan". Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam. Der Fastenmonat soll als Zeit der inneren Einkehr und der Besinnung verstanden werden und dauert in diesem Jahr vom 13. April bis zum 12. Mai. Der Beginn des Monats verschiebt sich in jedem Jahr um ein paar Tage nach vorne, weil das traditionelle islamische Jahr nur 354 Tage zählt. Deshalb fasten die Muslime in manchen Jahren im Hochsommer und in anderen im Winter.