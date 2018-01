Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Stahlwerk von Arcelor-Mittal Einblicke in die rostbraune Stadt

Von Nico Schnurr

Zwei Monate war das Feuer im Hochofen 2 des Stahlwerks von Arcelor-Mittal in Bremen erloschen, keine Schmelzer mehr, keine Funken, die sich im Silber der Schutzmäntel spiegelten. Jetzt brennt das Feuer wieder, die Wartungsarbeiten sind beendet und die Männer in den Mänteln zurück. Nur: Was genau machen sie da eigentlich?