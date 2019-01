1 / 22 Foto: Christian Kosak



Zwischen Schlüsseldienst und Kneipe an der Breiten Straße in Bremen-Vegesack beginnt eine Reise in die Vergangenheit: Dort befindet sich das "Scala". Ein Kino, das vor rund 30 Jahren verlassen wurde, weil seine Besitzer keine Zukunft mehr für ein Filmtheater in Bremen-Nord sahen.

Vor zwei Jahren kaufte die Bauträgerfirma M-Projekt das Kino – und ließ es vollständig eingerichtet leer stehen. Schuld daran sei eine Bauverordnung, erklärt Geschäftsführer Philipp Romeiser bei einer Führung durch das Gebäude.

An den Wänden hängen noch alte Filmplakate, im unscheinbaren Eingang nach wie vor der alte Schaukasten. Ein Plakat wirbt für den Film, den die letzten Gäste im Scala zu sehen bekamen: "Go Trabi Go".

Der Architekt öffnet die erste Tür zum fensterlosen Saal im Erdgeschoss. Es ist plötzlich stockdunkel. Strom gibt es nicht. Philipp Romeiser leuchtet mit seiner Taschenlampe in den Raum. Der Lichtstrahl gleitet über nackten Betonboden, unverputzte Backsteinwände und spinnennetzumwobene Weingläser.

Der Saal ist bis auf zwei Bartresen leer. Er sei zuletzt als Disko genutzt worden, weiß Romeiser. Der Raum ist riesig, bestimmt an die zehn Meter hoch. Der frühere Besitzer Herbert Bereit soll nach dem Zweiten Weltkrieg 13 Kinos in Bremen-Nord betrieben haben. Das Scala war ein Kino mit Ober- und Unterrang. Es gab Platz für 1000 Besucher. Ein so großes Kino gab es sonst nur in München.

Der spätere Pächter baute das Haus um: Nur unterm Dach blieb Platz für 250 Kinobesucher, im Erdgeschoss entstand eine Diskothek. An der Wand lehnt ein buntes Schild, das an vergangene Tanzabende im "Café Gala" erinnert.

Der Lichtschein streift ein weiteres Schild: Sekt kostete vier Mark.

Philipp Romeiser bleibt vor einem schwarz glänzenden Flügel stehen. Er drückt ein paar Tasten und stellt fest: "Klingt noch gut."

Der Lichtkegel verharrt auf Ornamenten am Instrument - und an einer Zahl: 1927. Das Scala war 1917 als "Vegesacker Lichtspiele" eröffnet worden.

Philipp Romeiser setzt die Führung fort, der Lichtkegel bringt nun das kreative Chaos an der Filmschneidestation zum Vorschein.

Hier wurden einst die Negativstreifen zusammengefügt.

Der Schein der Lampe streift ein neueres Datum, das ein Unbekannter in den Staub geschrieben hat. "Irgendjemand ist hier drin gewesen", stellt Philipp Romeiser fest. Auch ein alter Kronleuchter fehle. In der Decke klafft nur noch ein Loch.

Hinter der nächsten Tür liegt das Kino. Erst ist alles schwarz. Der Architekt strahlt Reihen von fliederfarbenen Kinositzen an, ein paar sind herausgerissen. Aber die hellblauen Vorhänge sind noch da ebenso wie die Leinwand, die die ganze Rückwand einnimmt.

Unter einem der Kinosessel blinkt ein verlorenes Pfennigstück auf.

Philipp Romeiser richtet seine Lampe auf ein Fenster in der Saalecke: Hinter dem Guckloch verbirgt sich der Vorführraum. "Theoretisch müsste man hier noch einen Film zeigen können", meint er.

Eine Anleitung zur Nutzung des Projektionsobjektivs steht sogar noch bereit.

Auch einige Filme ...

... und Eintrittskarten sind im Vorführraum zu finden.

Der Architekt geht davon aus, dass es Jahre dauern wird, bis neues Baurecht geschaffen ist und der Wohnungsbau nach Vorstellungen der neuen Besitzer beginnen kann. Solange wird das Scala bleiben, was es ist: ein verlorener Platz, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint ...

... und der Verfall dennoch immer sichtbarer wird.