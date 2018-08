Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Parade zum CSD Eindrücke vom Christopher Street Day in Bremen

Bremen in Regenbogenfarben: Rund 6000 Menschen haben an der Parade zum Christopher Street Day teilgenommen. Eindrücke von der Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern erhalten Sie in unserer Fotostrecke.