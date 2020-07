Es war ein ungewohnter Anblick für Bremer, Bremerinnen und Touristen, die am Freitag den Bremer Marktplatz passierten. 111 in Flatterband eingehüllte Mannequins zogen dort die Blicke auf sich. Hinter der Aktion steckt die Wanderausstellung des Künstlers Dennis Josef Meseg, der ein Mahnmal in der Corona-Krise setzen will. Mit den Figuren will er trotz der Distanzierung, die die Pandemie mit sich bringt, zu mehr Zusammenhalt, Dankbarkeit und Wertschätzung aufrufen.