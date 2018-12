Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Geben und Nehmen Eine Hindu-Gemeinde mitten in Bremen

Hindus aus ganz Bremen kommen in den Hindu-Tempel, der sich im Bunker in der Föhrenstraße in Bremen-Hastedt verbirgt. Zum Beten, zum Feiern, zum Kochen, zum Essen. Jeden Abend ist der Tempel geöffnet, abends begeht ein Priester den Gottesdienst, die sogenannte Puja. Der Ablauf der verschiedenen Pujas, je nachdem, zu welchem Anlass sie stattfinden, sind für Laien kaum zu durchschauen; sehen Sie hier einen Einblick in einige Abläufe im Hindu-Tempel.