In dieser Grafik haben wir alle durchschnittlichen Jahrestemperaturen von 1851 bis 2019 abgebildet. Der Trend zeigt deutlich, dass die durchschnittliche Temperatur in den vergangenen Jahren angestiegen ist, in Bremen um knapp 1,2 Grad Celsius.

Die Grafik zeigt die mittleren Temperaturabweichungen pro Monat gegenüber einem bestimmten Vergleichszeitraum (in diesem Fall 1981 bis 2010). Deutlich wird auch hier: "Zu heiße" Monate werden mehr. Die Grafik zeigt die mittleren Temperaturabweichungen pro Monat gegenüber einem bestimmten Vergleichszeitraum (in diesem Fall 1981 bis 2010). Deutlich wird auch hier: "Zu heiße" Monate werden mehr. Hier können Sie die weitere Infos dazu finden.

Die Anzahl der Sommertage, also der Tage, an denen die Höchsttemperatur bei mindestens 25 Grad liegt, nimmt in Bremen stetig zu. Lag der Trend einst bei 16 Sommertagen pro Jahr, hat sich dieser mittlerweile verdoppelt. 2018 registrierte der DWD dabei 78 Sommertage in Bremen. Eine Unterkategorie der Sommertage sind die Heißen Tage (siehe nächstes Bild).

Jeder Tag mit einer Höchsttemperatur über 30 Grad Celsius, zählt als heißer Tag. Hier ist in den vergangenen Jahren ein starker Trend nach oben zu verzeichnen. Im Mittel gibt es nun fast 4,5 heißte Tage mehr im Jahr.

Die Frosttage sind nur moderat angestiegen, wie diese Grafik zeigt. Alle Tage, deren niedrigste Temperatur unter 0 Grad Celsius liegen, gelten als Frosttage.

Der Trend bei den Eistagen geht deutlich nach unten. Bei den Eistagen handelt es sich um alle Tage eines Jahres, bei der die Höchsttemperatur unter 0 Grad Celsius liegt. Das bedeutet: Es herrscht durchgehend Frost.

Auch die Tage mit einer Schneedecke nimmt zunehmend ab. Gab es früher noch 21 Tage im Jahr, an denen Schnee in Bremen lag, sind es mittlerweile nur noch 19. Einen extremen Ausreißer bildet das Jahr 2010, in dem an 76 Tagen in Bremen eine Schneedecke verzeichnet wurde. Der Gegenpol dazu ist das Jahr 2019, in dem an keinem einzigen Tag Schnee lag.

Die phänologische Uhr für Bremen aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass der Vorfrühling deutlicher früher als sonst begonnen hat. Auch die anderen Phasen sind verschoben, der Winter war deutlich kürzer als im langjährigen Mittel.

Die Höchst- und Tiefstwerte für den Frühling zeigen: Die fünf wärmsten seit 1900 in Bremen aufgezeichneten Frühlinge gab es in diesem Jahrhundert. Der Frühling 2013 ist die bislang einzige Jahreszeit im 21. Jahrhundert, die bei den Minusrekorden auftaucht.

Die Sommer 2018 und 2019 sind die mit Abstand wärmsten, die je in Bremen verzeichnet wurden. Sechs der zehn Hitzerekorde stammen aus der Zeit zwischen 1991 und 2020, wobei der Sommer 2020 noch fehlt. Sehr auffällig bei den Kälterekorden für den Sommer: Seit 1987 hat es kein Sommer mehr in das Ranking geschafft. Den kältesten Sommer in diesem Jahrhundert gab es 2000 mit einer Durchschnittstemperatur von 16,28 Grad - was im Kälteranking Platz 33 bedeuten würde.