Elton John feiert seinen Abschied. Die britische Musiklegende kündigte vor einem Jahr seine letzte Welttournee an. Am Donnerstag gastierte der "Rocket Man" in Bremen. Mit einer fulminanten Live-Show begeisterte er das Publikum. In der fast ausverkauften Halle standen die Fans nach jedem Lied laut klatschend und begeistert von der mächtigen Ausstrahlung des angesehenen Künstlers. Im schwarzen Anzug mit genügend Strass und Glitzer präsentierte der Star sich pünktlich und gut gelaunt auf der Bühne und verzauberte Bremen im Handumdrehen.

So fielen die ersten Reaktionen auf seinen Auftritt aus.