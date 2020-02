Foto: Peer Grimm dpa





Als Ur-Bremer kann man den niederländischen Entertainer Rudi Carrell nicht bezeichnen, jedoch spielte die Hansestadt in seinem Leben eine wichtige Rolle. 1964 wurde Radio Bremen auf Carrell aufmerksam und holte ihn nach Deutschland. Zunächst produzierte er ab 1965 in den Studios von Radio Bremen die deutsche Version seiner zuvor bereits in den Niederlanden erfolgreichen "Rudi Carrell Show". In den 1970er- und 1980er-Jahren folgten die beliebte Sendung "Am laufenden Band". Carrell erlag am 7. Juli 2006 in einem Bremer Krankenhaus einem Krebsleiden. Bis zu seinem Tod lebte Carrell zurückgezogen auf einem Gutshof in Syke. In Syke ist Carrell auch beigesetzt worden. Das Foto zeigt Carrell knapp einem Monat vor seinem Tod bei der Verleihung der Goldenen Kamera. Dort wurde er mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.