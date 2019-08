Am 16. November erscheint das vierte Band der Magazinreihe „Mein Bremen“. Diese Ausgabe beleuchtet die Jahre 1945 bis 1967, also die Zeit der Trümmerjahre, des Wirtschaftswunders bis fast zur 68er-Generation. Wie schon in den vorigen Magazinen haben Sie, die Leserinnen und Leser des WESER-KURIER, uns wieder mit einer Vielzahl von Bilddokumenten unterstützt.

Eine kleine Auswahl der Aufnahmen sehen Sie in dieser Fotostrecke.

„Mein Bremen 1945 bis 1967“ umfasst wie die weiteren Magazine dieser Reihe 96 Seiten und ist ab dem 16. November zu haben in unseren Geschäftsstellen und dem Buchhandel sowie in unserem Onlineshop unter www.weser-kurier.de/shop. Oder telefonisch bestellen unter 04 21 / 36 71 66 16. Mehr zum Inhalt lesen Sie hier.